Обновленный Ту-160М впервые поднялся в небо

Испытания усовершенствованного бомбардировщика Ту-160М отработали без замечаний.

Пресс-служба ПАО "Туполев" сообщила, что обновленный бомбардировщик-ракетоносец Ту-160М впервые поднялся в воздух. Уточняется, что тестирование самолета проходило на аэродроме Казанского авиационного завода им. Горбунова. Испытание воздушного судна прошло на высоте 1,5 км и продлилось более 30 минут. Летчики проверили новое авиационное и радиоэлектронное оборудование, а также новую систему управления и бортовой комплекс связи. Кроме того в ракетоносце была установлена обновленная система вооружения. По словам пилотов, испытание бомбардировщика прошло без замечаний, пишет РИА Новости.