В России хотят ужесточить наказание для шумных соседей

Речь идет о запрете шуметь с 23:00 до 7:00, за нарушение предусмотрен штраф: до 150 тысяч рублей.

В России могут ужесточить наказания для соседей, которые ведут себя шумно. Более того, собственников жилья могут обязать отвечать за своих арендаторов. Как пишут «Известия», депутаты Госдумы разработали пакет поправок соответствующего содержания в КоАП и Жилищный кодекс. В документе говорится о запрете шуметь с 23:00 до 7:00. За нарушение предусмотрен штраф: до 150 тысяч рублей. Как напомнили эксперты, на сегодняшний день федерального «закона о тишине» нет, и поэтому у каждого региона свои правила.