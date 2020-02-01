Два российских бомбардировщика были замечены у канадской границы

По данным Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD), два российских бомбардировщика Ту-160 были обнаружены недалеко от воздушного пространства Канады.

Согласно информации, размещенной на официальной странице NORAD в Twitter, рядом с воздушной границей Канады были замечены два российских бомбардировщика Ту-160. Самолеты пролетели достаточно близко, чтобы их смогли опознать системы ПВО, но, по имеющимся сведениям, канадскую границу не пересекали. Тем не менее в NORAD отметили, что действия российских бомбардировщиков являются продолжением агрессивных провокаций "противника", заверив, что все системы США полностью готовы отразить любую направленную против страны и ее союзников угрозу, пишет ТАСС.