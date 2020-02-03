В Австрии отметили важность продолжения диалога между Россией и Европой

Кнайсль напомнила, что в свое время она являлась членом федерального австрийского правительства, которое считало Россию своим партнером.

Бывший министр иностранных дел Карин Кнайсль убеждена, что Россия и Европа должны продолжать диалог. Как пишут «Известия», политик также рассказала о том, что в ходе разговора с главой российского МИДа Сергеем Лавровым она всегда чувствовала этот диалог. И это именно то, чего так не хватает США и Европе. Кнайсль также напомнила, что в свое время она являлась членом федерального австрийского правительства, которое считало Россию своим партнером. В частности, ранее она критиковала Евросоюз за отказ от идей Владимира Путина.