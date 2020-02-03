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Саакашвили заявил, что олигархи развалят Украину

03.02.2020 09:56
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Саакашвили заявил, что олигархи развалят Украину

По словам политика, Киев нуждается в корректировке политической системы, без чего целостность страны может оказаться под угрозой.

Экс-глава Грузии и экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили убежден, что Украина распадется на несколько частей. Как передает РИА Новости, об этом он заявил в эфире ТК «112». По словам политика, Киев нуждается в корректировке политической системы, без чего целостность страны может оказаться под угрозой.

Экс-президент также отметил, что украинские олигархи, которые находятся в разных частях Украины, «обросли деньгами и частными армиями», и делают все, чтобы страна превратилась в еще пять «украин».

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