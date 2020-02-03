Китайские биржи открылись обвалом на фоне вспышки коронавируса

За время последних торгов, которые проходили 23 января, количество заболевших увеличилось в 30 раз, умерших – в 20.

В Китае первые фондовые биржи, открывшиеся после новогодних праздников, открылись обвалом – больше, чем на 8%, передает РИА Новости со ссылкой на данные торговых площадок.

Это произошло на фоне разыгравшегося нового типа коронавируса. За время последних торгов, которые проходили 23 января, количество заболевших увеличилось в 30 раз, умерших – в 20.

Так, ключевой индекс фондовой биржи Шанхая Shanghai Composite на 09:37 (4.37 мск) рухнул на 8,07%, до 2736,28 пункта. Аналогичное произошло и с шэньчжэньским Shenzhen Component, рухнувшем на 8,54% - 9769,91 пункта.