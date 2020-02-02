Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
03 ФЕВ, 05:42 МСК
USD (ЦБ)    63,1385
EUR (ЦБ)    69,5976

03 ФЕВ, 05:42 МСК
USD (ЦБ)    63,1385
EUR (ЦБ)    69,5976

Железнодорожное сообщение с Китаем будет приостановлено

02.02.2020 23:05
Комментарии
Железнодорожное сообщение с Китаем будет приостановлено

Из-за угрозы распространения коронавируса на территории России, РЖД остановит железнодорожное сообщение с Китаем.

По информации, распространенной пресс-службой РЖД, принято решение о полной приостановке железнодорожного пассажирского сообщения с Китаем, начиная с 3 февраля. Прекращение сообщения связано с угрозой распространения коронавируса из КНР на территорию России. Согласно опубликованному заявлению, железнодорожное сообщение приостанавливается на неопределенный срок до момента особого распоряжения, разрешающего возобновить пассажирские перевозки, пишет РИА Новости.

Комментировать (без регистрации)
Россиян из Китая будут эвакуировать военные самолеты
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Россия во всеоружии. Чем завершился первый этап модернизации Вооруженных Сил России?

Россия во всеоружии. Чем завершился первый этап модернизации Вооруженных Сил России?
Политика 2

Драконовские штрафы. В России еще сильнее накажут «недобросовестных водителей»

Драконовские штрафы. В России еще сильнее накажут «недобросовестных водителей»
События и факты

Обложили со всех сторон. Почему Украина и Белоруссия подняли цены на транзит газа и нефти из России

Обложили со всех сторон. Почему Украина и Белоруссия подняли цены на транзит газа и нефти из России
Экономика 33

Путин не обидел. Медведев будет получать более 600 тыс. рублей и сохранит резиденцию

Путин не обидел. Медведев будет получать более 600 тыс. рублей и сохранит резиденцию
Политика 2

Украина на грани: запасы газа крупнейших месторождений истощены на 80%

Украина на грани: запасы газа крупнейших месторождений истощены на 80%
Экономика 1

«Компенсация за бедность». Почему власти индексируют социальные выплаты только на 3%?

«Компенсация за бедность». Почему власти индексируют социальные выплаты только на 3%?
Экономика

Узнай, страна

ТОП-10 достижений января: как в России запускали энергообъекты, строили корабли и развивали АПК?

ТОП-10 достижений января: как в России запускали энергообъекты, строили корабли и развивали АПК?

ТОП-10 достижений недели: где в РФ запускали энергообъекты, развивали судоходство и молочную отрасль

ТОП-10 достижений недели: где в РФ запускали энергообъекты, развивали судоходство и молочную отрасль

В Нижнем Новгороде спустили со стапеля верфи «Красное Сормово» первый в этом году сухогруз-гигант

В Нижнем Новгороде спустили со стапеля верфи «Красное Сормово» первый в этом году сухогруз-гигант

Во Владивостоке на новом судне, построенном амурскими корабелами, подняли государственный флаг РФ

Во Владивостоке на новом судне, построенном амурскими корабелами, подняли государственный флаг РФ

Новости дня

02 ФЕВ, 21:21 Эстония объявила действующим Тартуский мирный договор Эстония объявила действующим Тартуский мирный договор
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
02 ФЕВ, 20:45 Банки снизили ставки по рублевым вкладам Банки снизили ставки по рублевым вкладам
02 ФЕВ, 20:28 Два человека пострадали в ходе теракта в Лондоне Два человека пострадали в ходе теракта в Лондоне
02 ФЕВ, 19:52 Украина может распасться на пять частей Украина может распасться на пять частей
02 ФЕВ, 19:36 В Кремле рассказали о трудоустройстве бывших членов Правительства В Кремле рассказали о трудоустройстве бывших членов Правительства
02 ФЕВ, 16:43 Один из самых громких обитателей морских вод – рак-щелкун Один из самых громких обитателей морских вод – рак-щелкун
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
02 ФЕВ, 12:38 США рассказали Казахстану о преимуществах сотрудничества США рассказали Казахстану о преимуществах сотрудничества

Узнай, страна!

31 ЯНВ, 14:58 ТОП-10 достижений января: как в России запускали энергообъекты, строили корабли и развивали АПК? ТОП-10 достижений января: как в России запускали энергообъекты, строили корабли и развивали АПК?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
30 ЯНВ, 17:13 Вице-президент ТПП РФ Дмитрий Курочкин: подведены итоги работы по ОРВ в 2019 году Вице-президент ТПП РФ Дмитрий Курочкин: подведены итоги работы по ОРВ в 2019 году
24 ДЕК, 13:14 Астраханская область начала привлекать инвестиции для развития портовой особой экономической зоны Астраханская область начала привлекать инвестиции для развития портовой особой экономической зоны
17 ДЕК, 11:41 В Пензенской области открыли первый в регионе завод по производству картофельного крахмала В Пензенской области открыли первый в регионе завод по производству картофельного крахмала
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша



Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter