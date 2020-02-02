Железнодорожное сообщение с Китаем будет приостановлено

Из-за угрозы распространения коронавируса на территории России, РЖД остановит железнодорожное сообщение с Китаем.

По информации, распространенной пресс-службой РЖД, принято решение о полной приостановке железнодорожного пассажирского сообщения с Китаем, начиная с 3 февраля. Прекращение сообщения связано с угрозой распространения коронавируса из КНР на территорию России. Согласно опубликованному заявлению, железнодорожное сообщение приостанавливается на неопределенный срок до момента особого распоряжения, разрешающего возобновить пассажирские перевозки, пишет РИА Новости.