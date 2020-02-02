Эстония объявила действующим Тартуский мирный договор

Президент Эстонии считает Тартуский мирный договор все еще действующим.

В канун столетия Тартуского мирного договора президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что документ все еще действует. Так она ответила на слова пресс-секретаря МИД РФ Марии Захаровой о недействительности документа и принадлежности Тартуского договора истории. По словам Кальюлайд, договор является свидетельством рождения Эстонии, а к СССР страна присоединилась не добровольно, а в результате оккупации, пишет РИА Новости.