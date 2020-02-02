Два человека пострадали в ходе теракта в Лондоне

В результате теракта, произошедшего в лондонском районе Стретем, пострадали 2 человека. Об этом сообщает полиция Лондона.

Данные о состоянии пострадавших в настоящий момент уточняются. Прежде правоохранители сообщили о ранении нескольких человек, пишет iz.ru. Согласно предварительной информации, неизвестный напал с ножом на мужчину и женщину.

Как информируют СМИ, сотрудники полиции застрелили нападавшего.

По информации Sky news, теракт связан с исламизмом. По словам очевидцев, к груди злоумышленника были прикреплены серебристого цвета канистры, а в руках был тесак.