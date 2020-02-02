Украина может распасться на пять частей

Михаил Саакашвили считает, что распад Украины на пять государств вполне реальная ситуация при сложившейся обстановке в стране.

Бывший президент Грузии и бывший глава Одесской области Украины Михаил Саакашвили утверждает, что Украина со временем распадется на несколько государств. По его словам, такая ситуация вполне возможна, так как политика украинского президента Владимира Зеленского является провальной, а предотвратить экономический кризис в стране нынешний лидер не способен, именно поэтому "региональные элиты" захотят взять власть в свои руки. А так как региональные лидеры имеют собственные немалые денежные средства и армии, Зеленскому не удастся сохранить целостность страны и Украина "превратиться в еще пять Украин", пишет РИА Новости.