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Украина хочет продавать воду в Крым

01.02.2020 18:31
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Украина хочет продавать воду в Крым

На Украине заявили о возможности продажи воды Крымскому полуострову. В Крыму сомневаются, нужна ли им "украинская" вода.

Глава бюджетного комитета Верховной Рады Украины Юрий Аристов, который является членом партии украинского лидера Владимира Зеленского, заявил о том, что у властей страны существует план по продаже воды Крыму. По его словам, на этом можно будет неплохо зарабатывать.

В Крыму оценили подобную перспективу. Так, вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков уверен, что власти Украины на самом деле не готовы поставлять воду в Крым, не говоря уже о том, что для реализации данного плана придется восстанавливать всю утраченную инфраструктуру, вложив немалые деньги.

Также, Бобков не считает, что Крыму, действительно, нужна вода из Украины. Ведь полуострову также придется восстановить инфраструктуру Северо-крымского канала. При этом нет никакой уверенности в том, что вода будет поступать в Крым на постоянной основе, к тому же ее придется проверять на наличие вредных веществ, "чтобы избежать возможных провокаций", пишет РИА Новости.

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