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Один из самых громких обитателей морских вод – рак-щелкун

02.02.2020 16:43
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Один из самых громких обитателей морских вод – рак-щелкун

Представитель семейства ракообразных с длиной тела 3-6 см относится к инфраотряду настоящих креветок и отряду десятиногих. А имя ему – рак-щелкун.

Примечательно, что большая клешня членистоногого по размеру равна половине его тела.

Семейство охватывает больше тысячи видов, которые включают 38 родов.

Ареалы обитанияумеренные зоны тропических и прибрежных вод. Некоторые разновидности обитают в холодных морях и наименьшее количество - в наводненных пещерах.

Креветки имеют характерную особенность – разные размеры клешней, одна из которых продуцирует щелкающий звук большой громкости.

Synalpheus fritzmuelleri. Фото: wikipedia

Членистоногие могут побороться с кашалотами или белухами за звание самых шумных «жителей» морей.

Животные используют щелканье для «общения» и охоты.

Во время охоты креветка притаивается в укрытии и выставляет антенны наружу, чтобы почувствовать, когда рядом будет проплывать добыча. Ощутив движение рыбешки, она выскакивает из норки, щелкает клешней и производит звук в 180 дБ, который оглушает жертву. После рак затаскивает добычу в нору и поедает ее. Щелканье животного способно даже разбить стеклянную банку.

В тот момент, когда креветка ударяет «подвижной» клешней о неподвижную, появляется эффект, называемый кавитацией – резкий перепад давления в жидкости с образованием пузырьков газа, которому сопутствует взрывной звук. Колонии раков даже способны мешать работе сонаров.

Раки-щелкуны умеют сосуществовать с рыбами-бычками и делить с ними логово.

Alpheus randalli с бычком из рода Amblyeleotris. Фото: wikipedia

Симбиотические отношения обитателей моря складываются таким образом: рак-щелкун вырывает нору, а бычок охраняет ее и непрестанно следит за обстановкой. Когда партнеры покидают жилище, рак поддерживает связь с рыбой посредством своих антенн. А бычок, обладающий хорошим зрением, сообщает товарищу об опасности с помощью особых движений хвоста.

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