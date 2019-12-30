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Азиатские муравьи-портные, выстраивающие удивительные гнезда

30.12.2019 23:24
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Азиатские муравьи-портные, выстраивающие удивительные гнезда

В тропической и субтропической климатической зоне встречается такой вид муравьев, как Oecophylla smaragdina, который обитает на деревьях.

Членистоногие выстраивают гнезда на деревянистых растениях, скрепляя листья между собою с помощью паутинных нитей, которые вырабатывают их личинки. Именно поэтому азиатских муравьев прозвали портными.

Чтобы приблизиться к отдаленным краям листьев и подтянуть их, муравьи объединяются в длинные цепочки, где каждый из них держится за предыдущего. Края смятых листьев они склеивают при помощи шелковистого секрета личинок.

Одна колония способна контролировать территорию площадью 1500 м². При этом насекомые занимают больше 10 деревьев и формируют около 150 гнезд. Одна семья включает от 100 до 500 тысяч особей. Кроме того, в тропической среде можно обнаружить удивительные архитектурные сооружения азиатских муравьев-портных на электрических столбах или на крышах домов.

Людям, которые желают увидеть дивные гнезда представителей фауны, необходимо отправляться в Австралию, Юго-Восточную Азию или Южную Индию.

Азиатский муравей-портной – это грозный хищник, уничтожающий многие разновидности беспозвоночных. Ввиду этого колонии насекомых выполняют полезную роль в природе - они защищают древесные насаждения от вредителей.

В основном, длина рабочих особей составляет 8 мм. Но бывает, что самцы вырастают и до 1 см в длину, а самки – до 1,3 см. Окрас членистоногих – зеленый, поэтому часто их называют green ant. Но конечности и грудка коричневого цвета или оранжево-красного.

Куколки и личинки насекомых используются людьми для рыбной ловли и для кормления одомашненных птиц. Также их применяют в таиландской и индонезийской традиционной медицине. Сборщики муравьев собирают до 200 кг членистоногих в год и получают за работу 12 долларов в день в летний сезон. Кроме того, муравьев потребляют в пищу, готовя из них пасту.

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