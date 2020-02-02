США рассказали Казахстану о преимуществах сотрудничества

Находясь в Казахстане, госсекретарь США Майк Помпео рассказал о преимуществах сотрудничества для страны с США.

Во время рабочего визита в Казахстан и переговоров с главой МИД страны Мухтаром Тлеуберди, госсекретарь США Майк Помпео рассказал о тех преимуществах, которые ожидают Казахстан при сотрудничестве с компаниями США. По его словам, заключение контрактов с американскими бизнесменами позволят создать в Казахстане большее количество рабочих мест, обеспечат наибольшую прозрачность сделок и самое лучшее качество работы. При этом Помпео положительно оценил инициативу президента страны Касым-Жомарта Токаева, заявившего о планах Казахстана о проведении реформ, которые будут способствовать увеличению темпов экономического развития страны и построению демократии, пишет РБК.