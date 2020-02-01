США готовы поставлять нефть в Белоруссию

Соединенные штаты готовы поставлять нефть в Белоруссию в необходимом стране объеме и по конкурентным ценам.

Находясь в Минске с рабочим визитом, госсекретарь США Майк Помпео ответил на вопрос по поводу возможности поставки американской нефти в Белоруссию. По его словам, США готовы к сотрудничеству в сфере поставок углеводородов и при соответствующем запросе белорусской стороны обеспечат страну таким количеством нефти, которая необходима, причем по конкурентным ценам.

Тем не менее Помпео подчеркнул, что для более эффективного сотрудничества Белоруссии необходимо вступить в ВТО и более активно, чем в настоящее время, развивать частный сектор экономики, пишет РИА Новости.