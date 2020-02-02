Названы регионы России с самой большой убылью населения

Росстат предоставил информацию о естественной убыли населения регионов России.

Согласно данным специалистов Росстата на 1 января текущего года, лидерами среди российских регионов по убыли населения стали Саратовская область, где данный показатель составил 19,0 тыс. человек, Омская область с показателем в 17,6 тыс. человек, Кемеровская область, в которой показатель естественной убыли населения за 2019 год составил 16,5 тыс. человек, Алтайский край, потерявший 15,8 тыс. человек за прошедший год и Волгоградская область с потерей 15,8 тыс. человек.

Специалисты назвали и те регионы, в которых прирост населения в прошлом году стал наибольшим. Это Московская область с показателем в 88,0 тыс. человек, Москва, где прирост населения за 2019 год оказался равен 77,2 тыс. человек, Тюменская область с приростом в 31,8 тыс. человек, Краснодарский край, население в котором увеличилось на 29,6 тыс. человек, и Ленинградская область с 28,5 тыс. человек, пишет Российская газета.