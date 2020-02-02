Пушков прокомментировал желание США поставлять нефть в Белоруссию

Сенатор Алексей Пушков оценил слова госсекретаря США Майка Помпео о том, что США могут не только поставлять нефть в Белоруссию, но готовы обеспечить 100% необходимого стране объема в нефтепродуктах.

По словам российского сенатора Алексея Пушкова, ситуация в Белоруссии, когда Соединенные штаты хотят закрыть поставками своей нефти весь необходимый стране объем, а также прислать нового посла для того, чтобы вывести отношения двух стран на новый уровень, напоминает ситуацию с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем. Тогда США также обещали ему обеспечить страну нефтью на 100%, "новый уровень отношений" и помощь в создании суверенного государства, заметную роль в которой сыграл бывший тогда послом США на Украине Джеффри Пайетт, пишет РИА Новости.