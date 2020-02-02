Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
02 ФЕВ, 21:17 МСК
USD (ЦБ)    63,1385
EUR (ЦБ)    69,5976

02 ФЕВ, 21:17 МСК
USD (ЦБ)    63,1385
EUR (ЦБ)    69,5976

Пушков прокомментировал желание США поставлять нефть в Белоруссию

02.02.2020 11:41
Комментарии: 1
Пушков прокомментировал желание США поставлять нефть в Белоруссию

Сенатор Алексей Пушков оценил слова госсекретаря США Майка Помпео о том, что США могут не только поставлять нефть в Белоруссию, но готовы обеспечить 100% необходимого стране объема в нефтепродуктах.

По словам российского сенатора Алексея Пушкова, ситуация в Белоруссии, когда Соединенные штаты хотят закрыть поставками своей нефти весь необходимый стране объем, а также прислать нового посла для того, чтобы вывести отношения двух стран на новый уровень, напоминает ситуацию с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем. Тогда США также обещали ему обеспечить страну нефтью на 100%, "новый уровень отношений" и помощь в создании суверенного государства, заметную роль в которой сыграл бывший тогда послом США на Украине Джеффри Пайетт, пишет РИА Новости.

Комментировать (без регистрации)
США готовы поставлять нефть в Белоруссию
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий
18:20 0 0
Владимир Владимирович Воронцов:

Лукашенко:«Извините, нас раком поставили по углеводородам! »— —Американцы тут как тут...

Статьи

Россия во всеоружии. Чем завершился первый этап модернизации Вооруженных Сил России?

Россия во всеоружии. Чем завершился первый этап модернизации Вооруженных Сил России?
Политика 1

Драконовские штрафы. В России еще сильнее накажут «недобросовестных водителей»

Драконовские штрафы. В России еще сильнее накажут «недобросовестных водителей»
События и факты

Обложили со всех сторон. Почему Украина и Белоруссия подняли цены на транзит газа и нефти из России

Обложили со всех сторон. Почему Украина и Белоруссия подняли цены на транзит газа и нефти из России
Экономика 33

Путин не обидел. Медведев будет получать более 600 тыс. рублей и сохранит резиденцию

Путин не обидел. Медведев будет получать более 600 тыс. рублей и сохранит резиденцию
Политика 2

Украина на грани: запасы газа крупнейших месторождений истощены на 80%

Украина на грани: запасы газа крупнейших месторождений истощены на 80%
Экономика 1

«Компенсация за бедность». Почему власти индексируют социальные выплаты только на 3%?

«Компенсация за бедность». Почему власти индексируют социальные выплаты только на 3%?
Экономика

Узнай, страна

ТОП-10 достижений января: как в России запускали энергообъекты, строили корабли и развивали АПК?

ТОП-10 достижений января: как в России запускали энергообъекты, строили корабли и развивали АПК?

ТОП-10 достижений недели: где в РФ запускали энергообъекты, развивали судоходство и молочную отрасль

ТОП-10 достижений недели: где в РФ запускали энергообъекты, развивали судоходство и молочную отрасль

В Нижнем Новгороде спустили со стапеля верфи «Красное Сормово» первый в этом году сухогруз-гигант

В Нижнем Новгороде спустили со стапеля верфи «Красное Сормово» первый в этом году сухогруз-гигант

Во Владивостоке на новом судне, построенном амурскими корабелами, подняли государственный флаг РФ

Во Владивостоке на новом судне, построенном амурскими корабелами, подняли государственный флаг РФ

Новости дня

20:45 Банки снизили ставки по рублевым вкладам Банки снизили ставки по рублевым вкладам
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
20:28 Два человека пострадали в ходе теракта в Лондоне Два человека пострадали в ходе теракта в Лондоне
19:52 Украина может распасться на пять частей Украина может распасться на пять частей
19:36 В Кремле рассказали о трудоустройстве бывших членов Правительства В Кремле рассказали о трудоустройстве бывших членов Правительства
16:43 Один из самых громких обитателей морских вод – рак-щелкун Один из самых громких обитателей морских вод – рак-щелкун
12:38 США рассказали Казахстану о преимуществах сотрудничества США рассказали Казахстану о преимуществах сотрудничества
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
12:02 Названы регионы России с самой большой убылью населения Названы регионы России с самой большой убылью населения

Узнай, страна!

31 ЯНВ, 14:58 ТОП-10 достижений января: как в России запускали энергообъекты, строили корабли и развивали АПК? ТОП-10 достижений января: как в России запускали энергообъекты, строили корабли и развивали АПК?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
30 ЯНВ, 17:13 Вице-президент ТПП РФ Дмитрий Курочкин: подведены итоги работы по ОРВ в 2019 году Вице-президент ТПП РФ Дмитрий Курочкин: подведены итоги работы по ОРВ в 2019 году
24 ДЕК, 13:14 Астраханская область начала привлекать инвестиции для развития портовой особой экономической зоны Астраханская область начала привлекать инвестиции для развития портовой особой экономической зоны
17 ДЕК, 11:41 В Пензенской области открыли первый в регионе завод по производству картофельного крахмала В Пензенской области открыли первый в регионе завод по производству картофельного крахмала
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша



Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter