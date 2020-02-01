Британцы празднуют выход из ЕС

Великобритания официально покинула Европейский союз.

В субботу 1 февраля в 02:00 мск Великобритания и Европейский союз официально распрощались, завершил 47-летнее совместное существование. Британия вышла из ЕС. Жители Великобритании широко отпраздновали это событие, которого ждали с момента проведения референдума о выходе из состава ЕС в 2016 году. Люди выходили на улицу в одежде с изображением британского флага и плакатами с надписями «Пока-пока, Евросоюз», «Наконец-то мы свободны» и другими подобными лозунгами.

Тем не менее, в ближайшее время жизнь на острове не изменится, так как в течение следующих 11 месяцев политики Британии и Евросоюза будут вести переговоры о дальнейших взаимоотношениях, а путь, по которому теперь будет следовать Великобритания, станет известен только к концу текущего года, пишет ТАСС.