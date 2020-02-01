Патриарх Кирилл предложил упомянуть Бога в Конституции

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает, что в преамбуле Конституции необходимо упоминание о Боге.

По мнению патриарха Кирилла, в Конституции должно упоминаться о Боге, так как большинство в России являются верующими, а вера формирует личную, политическую и общественную нравственность. Причем патриарх не имеет в виду только православных христиан, он подчеркнул, что представители всех религий России должны объединиться для того, чтобы такая "возвышенная идея", как вера была прописана в Основном законе Российской Федерации, пишет ТАСС.