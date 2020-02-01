Патриарх Кирилл предложил упомянуть Бога в Конституции
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает, что в преамбуле Конституции необходимо упоминание о Боге.
По мнению патриарха Кирилла, в Конституции должно упоминаться о Боге, так как большинство в России являются верующими, а вера формирует личную, политическую и общественную нравственность. Причем патриарх не имеет в виду только православных христиан, он подчеркнул, что представители всех религий России должны объединиться для того, чтобы такая "возвышенная идея", как вера была прописана в Основном законе Российской Федерации, пишет ТАСС.
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А что может сказать второй лгун страны после Путина только дурь народу нести да!!!
и его туда же , толку менять , вносить что то ,они сами по каким законам живут
ндааа....эта теплая зима не только простым смертным но и Патриарху похоже негативно на психику действует ..что уж тут о обычных людях (ну и не совсем) с подвинутой крышей говорить типа денег нет но вы держитесь ..Россия хоть и Светское Государство но и Бог в Конституции тоже лишним не будет ..хотя не пойму..если Церковь отделена от Государствамто что она свой нос ( сорри свое присутствие ) всюду сует ..ну как говорят Богу -Богово Кесарю -Кесарево а Слесарю Cлесарево ..это же Конституция Страны а не Православный календарь с Рождеством Крещением и Пасхой
ндааа....эта теплая зима не только простым смертным но и Патриарху похоже негативно на психику действует ..что уж тут о обычных людях (ну и не совсем) с подвинутой крышей говорить типа денег нет но вы держитесь ..Россия хоть и Светское Государство но и Бог в Конституции тоже лишним не будет ..хотя не пойму..если Церковь отделена от Государствамто что она свой нос ( сорри свое присутствие ) всюду сует ..ну как говорят Богу -Богово Кесарю -Кесарево а Слесарю Cлесарево ..это же Конституция Страны а не Православный календарь с Рождеством Крещением и Пасхой
ндааа....эта теплая зима не только простым смертным но и Патриарху похоже негативно на психику действует ..что уж тут о обычных людях (ну и не совсем) с подвинутой крышей говорить типа денег нет но вы держитесь ..Россия хоть и Светское Государство но и Бог в Конституции тоже лишним не будет ..хотя не пойму..если Церковь отделена от Государствамто что она свой нос ( сорри свое присутствие ) всюду сует ..ну как говорят Богу -Богово Кесарю -Кесарево а Слесарю Cлесарево ..это же Конституция Страны а не Православный календарь с Рождеством Крещением и Пасхой