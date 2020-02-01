Пушков оценил "сделку века" Трампа

Российский сенатор Алексей Пушков считает пощечиной Трампу отказ Палестины от "сделки века" и прекращение взаимоотношений с США и Израилем.

По словам Пушкова то, что Палестина не только отказалась поддержать "сделку века" президента США Дональда Трампа, но и объявила о прекращении отношений как с США так и с Израилем, является пощечиной "даже для бронебойного Трампа". Сенатор заявил, что инициатива американского лидера, которая должна была принести мир и решить конфликт между Израилем и Палестиной, окончилась "пшиком".

В конце января президент США представил "сделку века", в которой прописано, что Иерусалим признается неделимой столицей Израиля. Документ дает Израилю полномочия на утверждение своего суверенитета на палестинские территории Иорданской долины, при этом полностью игнорирует проблему палестинских беженцев. Палестине в "сделке" предлагается образование демилитаризованного государства, причем без контроля над границей и воздушным пространством. Столицей же планируется сделать город Абу-Дис, расположенный на восточной окраине Иерусалима.

В ответ на представленную "сделку века" Палестина объявила США врагом палестинского народа и разорвала все взаимоотношения как с Соединенными штатами, так и с Израилем, пишет ТАСС.