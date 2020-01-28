Трамп огласил условия "сделки века"

Согласно "сделке века" Иерусалим останется неделимой столицей Израиля.

28 января, во вторник, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп представил так называемую "сделку века". Уточняется, что этот план направлен на урегулирование палестино-израильского конфликта. По словам американского лидера, Иерусалим должен остаться неделимой израильской столицей, отметив, что это закреплено в "сделке века".

Ранее глава Белого дома фактически признал Иерусалим столицей Израиля, так как перенес посольство США из Тель-Авива в этот израильский город, пишет РИА Новости.