ПАСЕ требует вернуть Крым Украине

Парламентская ассамблея Совета Европы 30 января приняла резолюцию, в которой потребовала от России выполнения Минских соглашений и возвращения Крыма украинской стороне.

Согласно резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу выполнения рядом стран-членов своих обязательств, Россия должна вернуть украинской стороне Крымский полуостров, а также выполнять Минские договоренности. Также в резолюции отметили недостаточное внимание, уделяемое российской стороной вопросам защиты прав человека, соблюдению законодательства и поддержанию основ демократии. В организации призвали Россию соблюдать взятые на себя обязательства и прилагать больше усилий для выполнения всех пунктов устава ПАСЕ.