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ПАСЕ требует вернуть Крым Украине

01.02.2020 16:34
Комментарии: 1
ПАСЕ требует вернуть Крым Украине

Парламентская ассамблея Совета Европы 30 января приняла резолюцию, в которой потребовала от России выполнения Минских соглашений и возвращения Крыма украинской стороне.

Согласно резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу выполнения рядом стран-членов своих обязательств, Россия должна вернуть украинской стороне Крымский полуостров, а также выполнять Минские договоренности. Также в резолюции отметили недостаточное внимание, уделяемое российской стороной вопросам защиты прав человека, соблюдению законодательства и поддержанию основ демократии. В организации призвали Россию соблюдать взятые на себя обязательства и прилагать больше усилий для выполнения всех пунктов устава ПАСЕ.

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18:24 0 0
Александр Н:

а нужно лим нам это ПАСЕ.? жили без этой ассамблеи и дальше проживем ..а деньги которые мы на них тратим и на что то другое ..например на благотворительность или восстановление Сирии пустить можно

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