Белоруссия ведет переговоры с США, ОАЭ и СА по поставкам нефти

Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия не собирается отказываться от российской нефти.

На встрече с сотрудниками завода газетной бумаги в Шклове белорусский глава Александр Лукашенко сообщил, что Белоруссия ведет переговоры по поставкам нефти с Соединенными Штатами Америки, Объединенными Арабскими Эмиратами и Саудовской Аравией. Он подчеркнул, что эти государства готовы экспортировать необходимый объем качественного сырья в республику по мировым ценам.

Лукашенко отметил, что Минск не собирается отказываться от российской нефти, однако республика планирует получать сырье не из одного государства. Он добавил, что сейчас власти Белоруссии тестируют альтернативные маршруты поставки топлива, а также оценивают потери от сокращения импорта нефти из Российской Федерации.

Москва и Минск не смогли согласовать условия поставок данного сырья. В связи с этим российская сторона приостановила экспорт нефти в республику, однако через несколько дней поставки топлива частично возобновились, пишет РИА Новости.