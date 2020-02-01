Минтруд опроверг информацию об изменившихся правилах увольнения

Министерство труда опровергло информацию о том, что в России изменились правила увольнения сотрудников и теперь, при уходе с работы, им должны выдавать документ о трудовой деятельности по форме СТД-Р.

Представитель Минтруда опроверг распространенную в СМИ информацию о том, что начиная с 1 февраля при увольнении сотрудника работодатель обязан выдать ему документ о трудовой деятельности по форме СТД-Р. В ведомстве подчеркнули, что данная форма документа содержит все необходимые сведения о деятельности работника в компании и выдается по требованию тех сотрудников, которые выбрали использование электронной формы трудовой книжки. Документ о трудовой деятельности по форме СТД-Р может выдаваться не только при увольнении, а и в любом другом случае, необходимом сотруднику, пишет РИА Новости.