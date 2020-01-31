Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
31 ЯНВ, 23:38 МСК
USD (ЦБ)    63,1385
EUR (ЦБ)    69,5976

31 ЯНВ, 23:38 МСК
USD (ЦБ)    63,1385
EUR (ЦБ)    69,5976

Глава горсовета Керчи передумала уходить в отставку

31.01.2020 21:59
Комментарии: 1
Глава горсовета Керчи передумала уходить в отставку

Председатель Керченского городского совета, написавшая заявление об отставке после критики организованного чиновницами поздравления блокадников, отозвала свое заявление.

Председатель Керченского городского совета Мая Хужина решила не уходить в отставку и отозвала написанное ранее заявление. По ее словам, она совершила ошибку под влиянием "сиюминутной женской слабости". Политик подчеркнула, что ее выбирали избиратели, которые звонили ей и спрашивали о причинах ее ухода, и она приняла решение остаться.

Тем не менее, глава Крыма Сергей Аксенов крайне отрицательно отнесся к инициативе с поздравлением блокадников и требует увольнения не только Хужиной, но и ее заместителя, которая вместе с нем участвовала в поздравлении ветеранов. Вопрос об их дальнейшей работе будет решаться на внеочередной сессии горсовета Керчи в ближайший понедельник, пишет РИА Новости.

Комментировать (без регистрации)
Аксенов прокомментировал скандал в Керчи
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий
22:37 1 0
Юрий:

То, что они пришли в шубах и подарили караимские пироги, не вижу ничего предосудительного. Бабушка потом долго будет вспоминать, что сама глава города приходила поздравлять. А вот то, что решили на этом попиариться, это, действительно, не от большого ума. И правильно сказал Аксенов, что это глупость. В результате получили пиар наоборот. И то, что в итоге будут уволены, считаю правильно. Дуракам не место во власти.

Статьи

Драконовские штрафы. В России еще сильнее накажут «недобросовестных водителей»

Драконовские штрафы. В России еще сильнее накажут «недобросовестных водителей»
События и факты

Обложили со всех сторон. Почему Украина и Белоруссия подняли цены на транзит газа и нефти из России

Обложили со всех сторон. Почему Украина и Белоруссия подняли цены на транзит газа и нефти из России
Экономика 7

Путин не обидел. Медведев будет получать более 600 тыс. рублей и сохранит резиденцию

Путин не обидел. Медведев будет получать более 600 тыс. рублей и сохранит резиденцию
Политика 2

Украина на грани: запасы газа крупнейших месторождений истощены на 80%

Украина на грани: запасы газа крупнейших месторождений истощены на 80%
Экономика 1

«Компенсация за бедность». Почему власти индексируют социальные выплаты только на 3%?

«Компенсация за бедность». Почему власти индексируют социальные выплаты только на 3%?
Экономика

«Чтобы у нас такого не было!» Россия закрывает сообщение с Китаем из-за коронавируса

«Чтобы у нас такого не было!» Россия закрывает сообщение с Китаем из-за коронавируса
События и факты

Узнай, страна

ТОП-10 достижений января: как в России запускали энергообъекты, строили корабли и развивали АПК?

ТОП-10 достижений января: как в России запускали энергообъекты, строили корабли и развивали АПК?

ТОП-10 достижений недели: где в РФ запускали энергообъекты, развивали судоходство и молочную отрасль

ТОП-10 достижений недели: где в РФ запускали энергообъекты, развивали судоходство и молочную отрасль

В Нижнем Новгороде спустили со стапеля верфи «Красное Сормово» первый в этом году сухогруз-гигант

В Нижнем Новгороде спустили со стапеля верфи «Красное Сормово» первый в этом году сухогруз-гигант

Во Владивостоке на новом судне, построенном амурскими корабелами, подняли государственный флаг РФ

Во Владивостоке на новом судне, построенном амурскими корабелами, подняли государственный флаг РФ

Новости дня

22:59 Один человек погиб при обрушении спортивного комплекса в Петербурге Один человек погиб при обрушении спортивного комплекса в Петербурге
В Роспотребнадзоре призвали к мерам предосторожности из-за коронавируса
В Роспотребнадзоре призвали к мерам предосторожности из-за коронавируса
22:34 Коронавирус более опасен, чем кризис 2008 года Коронавирус более опасен, чем кризис 2008 года
21:09 Череп акулы возрастом в 300 млн лет найден в подземной пещере США Череп акулы возрастом в 300 млн лет найден в подземной пещере США
20:46 Украина пригласила США разрабатывать шельф Черного моря Украина пригласила США разрабатывать шельф Черного моря
20:24 Ученые извлекают биоудобрения из волос человека Ученые извлекают биоудобрения из волос человека
19:41 Сыр и сгущенка обогнали йогурты по количеству кальция Сыр и сгущенка обогнали йогурты по количеству кальция
США ввели новые санкции в отношении России
США ввели новые санкции в отношении России
18:59 Аксенов прокомментировал скандал в Керчи Аксенов прокомментировал скандал в Керчи

Узнай, страна!

14:58 ТОП-10 достижений января: как в России запускали энергообъекты, строили корабли и развивали АПК? ТОП-10 достижений января: как в России запускали энергообъекты, строили корабли и развивали АПК?
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
30 ЯНВ, 17:13 Вице-президент ТПП РФ Дмитрий Курочкин: подведены итоги работы по ОРВ в 2019 году Вице-президент ТПП РФ Дмитрий Курочкин: подведены итоги работы по ОРВ в 2019 году
24 ДЕК, 13:14 Астраханская область начала привлекать инвестиции для развития портовой особой экономической зоны Астраханская область начала привлекать инвестиции для развития портовой особой экономической зоны
17 ДЕК, 11:41 В Пензенской области открыли первый в регионе завод по производству картофельного крахмала В Пензенской области открыли первый в регионе завод по производству картофельного крахмала
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша



Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter