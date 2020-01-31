Глава горсовета Керчи передумала уходить в отставку
Председатель Керченского городского совета, написавшая заявление об отставке после критики организованного чиновницами поздравления блокадников, отозвала свое заявление.
Председатель Керченского городского совета Мая Хужина решила не уходить в отставку и отозвала написанное ранее заявление. По ее словам, она совершила ошибку под влиянием "сиюминутной женской слабости". Политик подчеркнула, что ее выбирали избиратели, которые звонили ей и спрашивали о причинах ее ухода, и она приняла решение остаться.
Тем не менее, глава Крыма Сергей Аксенов крайне отрицательно отнесся к инициативе с поздравлением блокадников и требует увольнения не только Хужиной, но и ее заместителя, которая вместе с нем участвовала в поздравлении ветеранов. Вопрос об их дальнейшей работе будет решаться на внеочередной сессии горсовета Керчи в ближайший понедельник, пишет РИА Новости.
Написать комментарий
То, что они пришли в шубах и подарили караимские пироги, не вижу ничего предосудительного. Бабушка потом долго будет вспоминать, что сама глава города приходила поздравлять. А вот то, что решили на этом попиариться, это, действительно, не от большого ума. И правильно сказал Аксенов, что это глупость. В результате получили пиар наоборот. И то, что в итоге будут уволены, считаю правильно. Дуракам не место во власти.