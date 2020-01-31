Глава горсовета Керчи передумала уходить в отставку

Председатель Керченского городского совета, написавшая заявление об отставке после критики организованного чиновницами поздравления блокадников, отозвала свое заявление.

Председатель Керченского городского совета Мая Хужина решила не уходить в отставку и отозвала написанное ранее заявление. По ее словам, она совершила ошибку под влиянием "сиюминутной женской слабости". Политик подчеркнула, что ее выбирали избиратели, которые звонили ей и спрашивали о причинах ее ухода, и она приняла решение остаться.

Тем не менее, глава Крыма Сергей Аксенов крайне отрицательно отнесся к инициативе с поздравлением блокадников и требует увольнения не только Хужиной, но и ее заместителя, которая вместе с нем участвовала в поздравлении ветеранов. Вопрос об их дальнейшей работе будет решаться на внеочередной сессии горсовета Керчи в ближайший понедельник, пишет РИА Новости.