Один человек погиб при обрушении спортивного комплекса в Петербурге

При демонтаже кровли спортивно-концертного комплекса (СКК) "Петербургский" произошло обрушение конструкций, в результате чего погиб один из рабочих.

Согласно данным главы ГУ МЧС по Санкт-Петербургу Алексея Аникина, во время работ по демонтажу кровли спортивно-концертного комплекса (СКК) "Петербургский", произошло обрушение конструкций строения. Из четырех человек, занятых на плановых работах, один оказался под завалом и погиб. Трое других рабочих живы и, в настоящее время, работают со следователями, пишет ТАСС.