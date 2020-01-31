Коронавирус более опасен, чем кризис 2008 года

Эксперты агентства Moody's считают, что распространение коронавируса негативно отразится на мировом экономическом росте.

Международное рейтинговое агентство Moody's считает, что китайский коронавирус является более опасным для мировой экономики, чем финансовый кризис 2008 года. К такому выводу пришли эксперты организации после анализа существующей ситуации, в связи с распространением вируса широко за пределы КНР. Причем одна из главных проблем заболевания - ограниченность мировых лидеров в возможностях устранить или компенсировать потери, нанесенные вирусом.

Эксперты отмечают, что коронавирус уже принес проблемы и повлиял на мировые экономические показатели. Из-за быстрого распространения вируса произошло падение индекса мировых цен на такие металлы, как медь, никель, цинк, алюминий и т.д. Это, по заявлению экспертов агентства, свидетельствует о негативном влиянии на мировой экономический рост, пишет ТАСС.