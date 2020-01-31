Аксенов прокомментировал скандал в Керчи

Сергей Аксенов уверен, что керченские чиновники совершили "глупость", однако они все равно будут уволены.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов считает, что в действиях чиновников из Керчи, решивших поздравить блокадников, "не было злого умысла". По его словам, госслужащие совершили "глупость", отметив, что они все равно будут уволены, так как соответствующее решение уже принято. Также он добавил, что должностные лица не выполнили элементарных норм приличия, потому что заходили в гости к пожилым людям в верхней одежде и обуви, пишет "Известия".

Напомним, что 27 января керченские госслужащие поздравили местных жителей, которые пережили блокаду Ленинграда. Они вручили им цветы, медали и пироги в форме батона белого хлеба.