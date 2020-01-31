Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
31 ЯНВ, 21:27 МСК
USD (ЦБ)    63,1385
EUR (ЦБ)    69,5976

31 ЯНВ, 21:27 МСК
USD (ЦБ)    63,1385
EUR (ЦБ)    69,5976

Череп акулы возрастом в 300 млн лет найден в подземной пещере США

31.01.2020 21:09
Комментарии
Череп акулы возрастом в 300 млн лет найден в подземной пещере США

Останки огромного черепа акулы были найдены в стене пещеры в штате Кентукки, США. Может быть, это очень далеко от океана сегодня, но открытие показывает, что этот древний подземный лабиринт когда-то был пронизан акулами.

Полевая группа из Национального парка столицы штата Мэриленд и парка Динозавров недавно обнаружила новый окаменелый череп в Мамонтовой пещере, самой длинной в мире известной пещерной системе, протяженность которой составляет не менее 643 километров (400 миль).
Это далеко не первое свидетельство присутствия акул в этой системе пещер.

Исследовательский проект «Ископаемые акулы» в национальном парке «Мамонтова пещера» уже обнаружил здесь более 100 особей акул. Большая часть этих доказательств представлена в форме зубов, которые, как правило, остаются очень хорошо сохраненными в течение тысячелетий, поскольку они сделаны из сверхпрочного вещества фосфата кальция.

Череп, с другой стороны, является гораздо более редким открытием, поскольку скелеты акулы сделаны из хряща, а не из кости. Окаменелые останки включали нижнюю челюсть, немного черепного хряща и несколько зубов. Акула, считающаяся вымершим видом, известным как Saivodus striatus, была размером с современную Большую белую, длиной от 3,4 до 4 метров (от 11 до 13 футов).

«Сохранение этих окаменелостей акулы превосходно», - говорится в сообщении на официальной странице парка в Facebook. «Поскольку пещера не подвергается воздействию внешних элементов, таких как дождь, снег и ветер, скорость эрозии известняка в пещере является низкой, поэтому окаменелости имеют тенденцию быть очень детализированными и в основном нетронутыми».

Акулы жили в этом районе около 330 млн лет назад. Иногда известный как поздний миссисипский период, это было время, когда большая часть долины реки Миссисипи была погружена под воду, простираясь примерно с 358,9 до 323,2 млн лет назад. В результате вы можете найти удивительное количество морских окаменелостей в этом районе, несмотря на то, что оно составляет около 850 километров (528 миль) от современной береговой линии.

Акулы существуют не менее 450 млн лет - это старше, чем деревья и динозавры. Хотя открытие древних акул в долине реки Миссисипи может не вызывать удивления, это новое открытие ставит под сомнение некоторые из наших знаний об этом таинственном периоде в Северной Америке, пишет IFLScience.

«Вряд ли существуют записи об акульих зубах, исходящих из этих камней. Так что это было захватывающе», - сказал Джон-Пол Ходнетт, палеонтолог и координатор программы из парка динозавров в Мэриленде. «Так что это совершенно новая запись. акул из определенного слоя времени».

Комментировать (без регистрации)
Ученые извлекают биоудобрения из волос человека
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Драконовские штрафы. В России еще сильнее накажут «недобросовестных водителей»

Драконовские штрафы. В России еще сильнее накажут «недобросовестных водителей»
События и факты

Обложили со всех сторон. Почему Украина и Белоруссия подняли цены на транзит газа и нефти из России

Обложили со всех сторон. Почему Украина и Белоруссия подняли цены на транзит газа и нефти из России
Экономика 5

Путин не обидел. Медведев будет получать более 600 тыс. рублей и сохранит резиденцию

Путин не обидел. Медведев будет получать более 600 тыс. рублей и сохранит резиденцию
Политика 2

Украина на грани: запасы газа крупнейших месторождений истощены на 80%

Украина на грани: запасы газа крупнейших месторождений истощены на 80%
Экономика 1

«Компенсация за бедность». Почему власти индексируют социальные выплаты только на 3%?

«Компенсация за бедность». Почему власти индексируют социальные выплаты только на 3%?
Экономика

«Чтобы у нас такого не было!» Россия закрывает сообщение с Китаем из-за коронавируса

«Чтобы у нас такого не было!» Россия закрывает сообщение с Китаем из-за коронавируса
События и факты

Узнай, страна

ТОП-10 достижений января: как в России запускали энергообъекты, строили корабли и развивали АПК?

ТОП-10 достижений января: как в России запускали энергообъекты, строили корабли и развивали АПК?

ТОП-10 достижений недели: где в РФ запускали энергообъекты, развивали судоходство и молочную отрасль

ТОП-10 достижений недели: где в РФ запускали энергообъекты, развивали судоходство и молочную отрасль

В Нижнем Новгороде спустили со стапеля верфи «Красное Сормово» первый в этом году сухогруз-гигант

В Нижнем Новгороде спустили со стапеля верфи «Красное Сормово» первый в этом году сухогруз-гигант

Во Владивостоке на новом судне, построенном амурскими корабелами, подняли государственный флаг РФ

Во Владивостоке на новом судне, построенном амурскими корабелами, подняли государственный флаг РФ

Новости дня

20:46 Украина пригласила США разрабатывать шельф Черного моря Украина пригласила США разрабатывать шельф Черного моря
В Роспотребнадзоре призвали к мерам предосторожности из-за коронавируса
В Роспотребнадзоре призвали к мерам предосторожности из-за коронавируса
20:24 Ученые извлекают биоудобрения из волос человека Ученые извлекают биоудобрения из волос человека
19:41 Сыр и сгущенка обогнали йогурты по количеству кальция Сыр и сгущенка обогнали йогурты по количеству кальция
18:59 Аксенов прокомментировал скандал в Керчи Аксенов прокомментировал скандал в Керчи
18:30 Китайские смартфоны могут подорожать из-за коронавируса Китайские смартфоны могут подорожать из-за коронавируса
17:51 Минск повысил тариф на транзит нефти из РФ на 6,6% Минск повысил тариф на транзит нефти из РФ на 6,6%
США ввели новые санкции в отношении России
США ввели новые санкции в отношении России
17:21 Названа ожидаемая дата запуска "Северного потока - 2" Названа ожидаемая дата запуска "Северного потока - 2"

Узнай, страна!

14:58 ТОП-10 достижений января: как в России запускали энергообъекты, строили корабли и развивали АПК? ТОП-10 достижений января: как в России запускали энергообъекты, строили корабли и развивали АПК?
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
30 ЯНВ, 17:13 Вице-президент ТПП РФ Дмитрий Курочкин: подведены итоги работы по ОРВ в 2019 году Вице-президент ТПП РФ Дмитрий Курочкин: подведены итоги работы по ОРВ в 2019 году
24 ДЕК, 13:14 Астраханская область начала привлекать инвестиции для развития портовой особой экономической зоны Астраханская область начала привлекать инвестиции для развития портовой особой экономической зоны
17 ДЕК, 11:41 В Пензенской области открыли первый в регионе завод по производству картофельного крахмала В Пензенской области открыли первый в регионе завод по производству картофельного крахмала
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша



Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter