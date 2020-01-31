Череп акулы возрастом в 300 млн лет найден в подземной пещере США

Останки огромного черепа акулы были найдены в стене пещеры в штате Кентукки, США. Может быть, это очень далеко от океана сегодня, но открытие показывает, что этот древний подземный лабиринт когда-то был пронизан акулами.

Полевая группа из Национального парка столицы штата Мэриленд и парка Динозавров недавно обнаружила новый окаменелый череп в Мамонтовой пещере, самой длинной в мире известной пещерной системе, протяженность которой составляет не менее 643 километров (400 миль).

Это далеко не первое свидетельство присутствия акул в этой системе пещер.

Исследовательский проект «Ископаемые акулы» в национальном парке «Мамонтова пещера» уже обнаружил здесь более 100 особей акул. Большая часть этих доказательств представлена в форме зубов, которые, как правило, остаются очень хорошо сохраненными в течение тысячелетий, поскольку они сделаны из сверхпрочного вещества фосфата кальция.

Череп, с другой стороны, является гораздо более редким открытием, поскольку скелеты акулы сделаны из хряща, а не из кости. Окаменелые останки включали нижнюю челюсть, немного черепного хряща и несколько зубов. Акула, считающаяся вымершим видом, известным как Saivodus striatus, была размером с современную Большую белую, длиной от 3,4 до 4 метров (от 11 до 13 футов).

«Сохранение этих окаменелостей акулы превосходно», - говорится в сообщении на официальной странице парка в Facebook. «Поскольку пещера не подвергается воздействию внешних элементов, таких как дождь, снег и ветер, скорость эрозии известняка в пещере является низкой, поэтому окаменелости имеют тенденцию быть очень детализированными и в основном нетронутыми».

Акулы жили в этом районе около 330 млн лет назад. Иногда известный как поздний миссисипский период, это было время, когда большая часть долины реки Миссисипи была погружена под воду, простираясь примерно с 358,9 до 323,2 млн лет назад. В результате вы можете найти удивительное количество морских окаменелостей в этом районе, несмотря на то, что оно составляет около 850 километров (528 миль) от современной береговой линии.

Акулы существуют не менее 450 млн лет - это старше, чем деревья и динозавры. Хотя открытие древних акул в долине реки Миссисипи может не вызывать удивления, это новое открытие ставит под сомнение некоторые из наших знаний об этом таинственном периоде в Северной Америке, пишет IFLScience.