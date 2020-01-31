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Ученые извлекают биоудобрения из волос человека

31.01.2020 20:24
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Ученые извлекают биоудобрения из волос человека

Сколько волос теряет человек в год? И все эти волосы в итоге оказываются в мусоре. Но индийские ученые научились не только извлекать из волос человека ценные кератин и меланин, но у производить биоудобрения.

Ежегодно около 300 000 тонн человеческих волос обрабатываются как отходы и выбрасываются как таковые. Хотя человеческий волос поддается биологическому разложению, его накопление в потоках отходов из-за неконтролируемой утилизации приводит к засорению и создает серьезные экологические проблемы.

Ученые из Центрального научно-исследовательского института соленой и морской химии (CSMCRI) нашли решение, чтобы решить эту проблему. Они разработали интегрированный процесс, посредством которого они извлекли биоудобрения из отходов человеческих волос. Они также выделили меланин и кератин из волос.

Рыночная стоимость кератина составляет 15000-20000 рупий за килограмм, в то время как меланин дороже золота и продается по цене 4000-5000 рупий за грамм. Меланин был использован для различных методов лечения рака, тогда как кератин используется в косметической промышленности.

Они использовали гидратированную ионную жидкость для выделения меланина и кератина. Эта жидкость может полностью растворить человеческие волосы. В основном это 60% водного раствора и 40% жидкой соли при комнатной температуре.

«Обычная соль, которую мы используем, является твердой при комнатной температуре, но это другой вид соли, которая является жидкой при нормальной комнатной температуре. Это используется для растворения твердых веществ », - сказал доктор Камлеш Прасад, CSMCRI, Бхавнагар, Гуджарат.

Для лабораторных целей было взято 50 граммов образцов человеческих волос. Для удаления следов шампуня, грязи и масла волосы тщательно промывали специальным раствором. Затем их перемешивали в течение девяти часов в гидратированной ионной жидкости, чтобы полностью растворить, оставляя в итоге черный раствор. Когда к этому раствору добавляли соляную кислоту, черный меланин появлялся в виде осадка. После экстракции меланина добавление ацетона к оставшемуся раствору привело к экстракции кератина.

«Обнаружено, что гидратированная ионная жидкость полностью растворяет 20-25% отработанных человеческих волос. Меланин и кератин с выходом 10-22% и 36-38% соответственно были выделены из раствора», - сказал доктор Прасад.

После экстракции меланина и кератина оставшаяся отработанная жидкость может использоваться в качестве удобрения с удобрением из морских водорослей в пропорции 50:50. Доктор Прасад подсчитал, что 1 килограмм человеческих волос может дать 200 граммов меланина, 360 граммов кератина и 300 миллилитров ионной жидкости, которую можно использовать в качестве удобрения.

«Мы добыли сырую форму меланина. Если мы еще доработаем его, чтобы освободить от серы, он может быть более дорогим и ценным», - сказал д-р Прасад.

Индия является одним из основных экспортеров человеческих волос, и в течение 2011-12 годов только храм в Тирумала выставил на аукцион человеческие волосы на сумму 2 миллиарда долларов США. Д-р Прасад сказал, что, учитывая изобилие, легкое выделение ресурсов, превосходную биосовместимость, иммунную природу после трансплантации, благоприятную активность в клеточном взаимодействии, биоразлагаемость и т. д., кератин из волос человека может стать альтернативным биоматериалом для многих применений, пишет TechExplorist.

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