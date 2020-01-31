Украина пригласила США разрабатывать шельф Черного моря

Украинская сторона ожидает участие американских бизнесменов в проектах по разработке нефтегазовых месторождений на шельфе Черного моря.

В украинской столице прошла встреча президента страны Владимира Зеленского с госсекретарем США Майком Помпео. По ее итогам политики дали совместную пресс-конференцию, в ходе которой украинский лидер рассказал о приглашении нефтегазовых компаний США к участию в разработке черноморского шельфа.

Ранее, представитель украинской компании "Укргазодобыча" сообщал о том, что пять месторождений, разрабатываемых компанией, почти полностью исчерпали хранимые ресурсы и, в настоящее время, руководство активно инвестирует средства в поиск новых мест залежей углеводородов. Причем в прошлом году удалось открыть три новых месторождения, общий предполагаемый запас которых составляет около 2,15 млрд кубометров газа, пишет РИА Новости.