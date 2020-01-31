Украина увеличила тариф на транзит газа из России

В этом году тариф на транзит газа из России через территорию Украины увеличился на 2%.

С 1 января 2020 года "Нафтогаз" повысил тариф на транзит газа из Российской Федерации через территорию Украины в европейские страны на 2%. Таким образом, за пять лет при транзите российского голубого топлива в объеме 225 млрд кубических метров украинская компания сможет заработать более $7 млрд.

Отмечается, если "Газпром" примет решение увеличить поставки газа свыше установленного объема, предусмотренного в соглашении, то тариф может повыситься до максимального значения - 45%. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на проект договора, который был заключен на пять лет в конце прошлого года между "Нафтогазом" и "Газпромом".