Сыр и сгущенка обогнали йогурты по количеству кальция

Специалисты рассказали, что для людей до 50 лет суточная норма кальция составляет 1 грамм, а после 50 лет - 1,2 грамма.

Роскачество решило проверить популярное мнение о том, что йогурт может восполнить дневную потребность организма в кальции. Проведенные исследования показали, что продукт не может компенсировать суточную норму данного элемента, однако с этой задачей справятся сыр или сгущенное молоко.

Специалисты выяснили, что 100 граммов сгущенки может восполнить примерно треть суточной нормы кальция, а такие виды сыра как "Пармезан", "Пошехонский" или "Голландский" - около две трети. Также они напомнили, что в йогурте содержится до 83 миллиграммов данного элемента на 100 граммов.

Уточняется, что для людей до 50 лет дневная потребность организма в кальции составляет 1 грамм, а после 50 лет - 1,2 грамма.

В Роскачестве подчеркнули, что для его усвоения молочные продукты лучше употреблять с пищей, в которой содержится белок или витамин D, пишет РИА Новости.