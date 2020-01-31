Глава Керчи написала заявление об отставке

Заявление об отставке главы Керчи рассмотрят 3 февраля на внеочередной сессии горсовета.

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс сообщил, что глава горсовета Керчи Мая Хужина написала заявление об увольнении. Он отметил, что его рассмотрят на внеочередной сессии городского совета в понедельник, 3 февраля.

Ранее стало известно, что глава Керчи подала в отставку из-за скандала, который разразился вокруг поздравления блокадников. Хужина 27 января вручила им цветы, медали, а также пироги с мясом, которые выглядели как обычный батон хлеба. Однако позже женщина сказала, что останется на своем посту, а заявление было написано "в момент женской слабости".

Помимо этого вице-спикер прокомментировал слова Хужиной о том, что она передумала уходить в отставку. По его мнению, такое заявление было продиктовано эмоциями, ведь позднее женщина заявила, что готова выполнить любое распоряжение главы Крымской Республики, пишет РИА Новости.