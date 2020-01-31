В России впервые выявили больных коронавирусом

Носители коронавируса из Китая обнаружены в Тюменской области и Забайкальском крае.

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в Российской Федерации выявили два случая заражения новым типом коронавируса 2019-nCoV. Она отметила, что оба заболевших являются гражданами Китая, один из которых находится в Тюменской области, а второй - в Забайкальском крае.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова уточнила, что состояние жителей КНР стабильное, без температуры и клинических проявлений. Также она добавила, что риск распространения китайского коронавируса на территорию России отсутствует, пишет РИА Новости.