Минск повысил тариф на транзит нефти из РФ на 6,6%

Белоруссия увеличила тариф на транзит нефти из России на 6,6%.

В пятницу пресс-служба Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Белоруссии заявила, что Минск принял решение увеличить тариф на транзит нефти из Российской Федерации через белорусскую территорию в страны Европы по ОАО "Гомельтранснефть Дружба" на 6,6%. Уточняется, что нововведение вступит в силу 1 февраля 2020 года.

Накануне глава МАРТ Белоруссии Владимир Колтович рассказал, что Минск и Москва не смогли договориться о размере таксы на транзит российского сырья, поэтому тариф будет повышен более чем на 6%, пишет РИА Новости.