Белоруссия повысила тариф на транзит нефти из РФ

Тариф на транзит российской нефти через территорию Белоруссии увеличится более чем на 6%.

Белорусский Министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович сообщил, что с 1 февраля 2020 года тариф на транзит нефти из Российской Федерации через территорию Белоруссии повысится более чем на 6%. Он пояснил, что Москва и Минск не смогли согласовать размер увеличения таксы на перевозку топлива, поэтому начинает действовать ранее утвержденная сторонами инструкция, в которой прописан порядок повышения тарифа на транзит российской нефти через белорусскую территорию, пишет РИА Новости.