Путин прокомментировал эпидемию коронавируса

Лидер России поставил задачу минимизировать потери от распространения коронавируса из Китая.

Президент Российской Федерации Владимир Путин призвал Минздрав и Роспотребнадзор приложить максимум усилий для того, чтобы не допустить в стране распространения нового китайского коронавируса 2019-nCoV. Также глава государства отметил, что каждый год в России, как и во всем мире, умирают люди от гриппа и пневмонии, однако правительство и соответствующие ведомства должны сделать все возможное для минимизации этих потерь. Путин добавил, что коронавирус 2019-nCoV - это новое явление, поэтому вопрос заключается в том, насколько российская сторона готова к данному вызову, пишет РИА Новости.