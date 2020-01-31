Против Facebook и Twitter возбуждено административное дело

Facebook и Twitter могут заплатить штраф в размере от 1 до 6 млн рублей.

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) возбудила административное дело против компаний Facebook и Twitter. Дело в том, что сервисы не ответили на запрос ведомства о локализации конфиденциальных сведений граждан Российской Федерации. Уточняется, что за подобное нарушение компаниям грозит штраф в размере от 1 до 6 млн рублей, пишет РИА Новости.