В России хотят увеличить штрафы за нарушение ПДД

Нововведения должны вступить в силу с января следующего года.

Министерство юстиции Российской Федерации предложило увеличить размер штрафов за нарушение правил дорожного движения. Нововведения должны вступить в силу с 1 января 2021 года. Об этом передает издание "Коммерсантъ" со ссылкой на проект нового КоАП, предложенного ведомством.

Отмечается, что Минюст предлагает повысить штрафы за превышение скорости с 500 руб. до 3 тыс. руб., отказ от медицинского освидетельствования с 30 тыс. руб. до 40 тыс. руб., перевозку детей без автокресел с 3 тыс. руб. до 5 тыс. руб., отсутствие ОСАГО с 800 руб. до 1 тыс. руб. и опасное вождение - 5 тыс. руб.

Также данный документ предполагает введение накопительной системы проступков. Например, если водитель три грубых нарушения, его могут лишить прав на срок до полутора лет. К таким проступкам относятся переезд на красный свет или закрытый переезд, превышение скорости на 60 км/ч, поворот в запрещенных местах и т.д.