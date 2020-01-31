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Мишустин рассказал о будущем налогоплательщиков

31.01.2020 13:25
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Мишустин рассказал о будущем налогоплательщиков

Михаил Мишустин надеется, что правительство РФ сможет найти оптимальный путь развития цифровизации страны для улучшения жизни россиян.

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин на пленарной сессии международного форума "Цифровое будущее глобальной экономики" в Казахстане рассказал о том, как будет выглядеть будущее российских налогоплательщиков. По его словам, сейчас молодое поколение страны не хочет никуда ходить, чтобы регистрироваться и заполнять налоговые декларации. Для решения данной проблемы с января прошлого года в России был запущен пилотный проект для самозанятых, где все взаимодействие налогоплательщиков с ФНС происходит в цифровой среде.

Также Мишустин выразил надежду, что этот эксперимент поможет найти наиболее оптимальные пути развития цифровизации страны для улучшения жизни россиян, включая уплату налогов, пишет РИА Новости.

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