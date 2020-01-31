В США прокомментировали транзит российского газа через Украину

В Вашингтоне считают, что сохранение транзита российского газа через украинскую территорию – это важный фактор сдерживания так называемой «российской агрессии».

В Штатах считают, что сохранение транзита российского газа через украинскую территорию – это важный фактор сдерживания так называемой «российской агрессии» (под ней американцы понимают возвращение Крыма в состав РФ). Как передает РИА Новости, соответствующее заявление содержится в сообщении Госдепа, которое было распространено накануне визита госсекретаря Майка Помпео на Украину. В нем говорится от том, что Вашингтон оказывает поддержку «энергетической независимости Украины от российского доминирования».