Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
30 ЯНВ, 15:47 МСК
USD (ЦБ)    63,0359
EUR (ЦБ)    69,4151

30 ЯНВ, 15:47 МСК
USD (ЦБ)    63,0359
EUR (ЦБ)    69,4151

Керченским блокадникам дарили батоны хлеба, оказавшиеся пирогами

30.01.2020 15:12
Комментарии
Керченским блокадникам дарили батоны хлеба, оказавшиеся пирогами

Представители администрации Керчи поздравили блокадников, проживающих в городе, и вручили ветеранам медали, цветы и "батоны белого хлеба", которые оказались пирогами.

В Сети появились фотографии представителей администрации Керчи, которые поздравляли ветеранов и дарили им памятные медали, цветы и батоны белого хлеба. Снимки вызвали неоднозначную реакцию пользователей сетей, посчитавших такие "дары" подачками.

В городском совете поспешили объяснить ситуацию. По словам представителя городской администрации, чиновники посетили ветеранов для того, чтобы поздравить их и выяснить, как они живут и есть ли у них просьбы к администрации города. Так, двое ветеранов попросили оказать им помощь в получении лекарств и инвалидной коляски, которые люди получат в самое ближайшее время.

Что же касается батонов белого хлеба, то они оказались караимскими пирогами с мясом и картофелем. Их специально для поздравления блокадников испекла татарская община города, пишет РИА Новости.

Комментировать (без регистрации)
Социальные выплаты в России увеличатся на 3%
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Украина на грани: запасы газа крупнейших месторождений истощены на 80%

Украина на грани: запасы газа крупнейших месторождений истощены на 80%
Экономика

«Компенсация за бедность». Почему власти индексируют социальные выплаты только на 3%?

«Компенсация за бедность». Почему власти индексируют социальные выплаты только на 3%?
Экономика

«Чтобы у нас такого не было!» Россия закрывает сообщение с Китаем из-за коронавируса

«Чтобы у нас такого не было!» Россия закрывает сообщение с Китаем из-за коронавируса
События и факты

Коронавирус из Китая идет на Москву? Как в России готовятся принимать китайскую заразу

Коронавирус из Китая идет на Москву? Как в России готовятся принимать китайскую заразу
События и факты

Революционные преобразования. Как измерить конкурентоспособность промышленности России?

Революционные преобразования. Как измерить конкурентоспособность промышленности России?
Исследования

Своим умом. Как россияне относятся к искусственному интеллекту?

Своим умом. Как россияне относятся к искусственному интеллекту?
Исследования

Узнай, страна

В Подмосковье запустили первую сортировочную линию современного комплекса по переработке отходов

В Подмосковье запустили первую сортировочную линию современного комплекса по переработке отходов

В Нижегородской области изготовили первые трубы на новом оборудовании металлургического завода

В Нижегородской области изготовили первые трубы на новом оборудовании металлургического завода

В Мурманской области запустили ЛЭП для мега-верфи по строительству морских сооружений

В Мурманской области запустили ЛЭП для мега-верфи по строительству морских сооружений

В Ленинградской области начали строить мосты через реки Волхов и Свирь за 7 млрд рублей

В Ленинградской области начали строить мосты через реки Волхов и Свирь за 7 млрд рублей

Новости дня

14:35 В Ираке обнаружили древние наскальные рельефы В Ираке обнаружили древние наскальные рельефы
США ввели новые санкции в отношении России
США ввели новые санкции в отношении России
14:03 Социальные выплаты в России увеличатся на 3% Социальные выплаты в России увеличатся на 3%
13:44 Россия закрыла границу с Китаем Россия закрыла границу с Китаем
13:05 Cлучаи заражения коронавирусом выявлены во всех регионах Китая Cлучаи заражения коронавирусом выявлены во всех регионах Китая
12:06 Бывшим полицейским по делу Голунова предъявлены обвинения Бывшим полицейским по делу Голунова предъявлены обвинения
11:05 На Украине истощаются крупнейшие газовые месторождения На Украине истощаются крупнейшие газовые месторождения
В России усиливают меры безопасности из-за китайского коронавируса
В России усиливают меры безопасности из-за китайского коронавируса
09:59 США размещают на подлодках новое ядерное оружие малой мощности США размещают на подлодках новое ядерное оружие малой мощности

Узнай, страна!

12:52 В Подмосковье запустили первую сортировочную линию современного комплекса по переработке отходов В Подмосковье запустили первую сортировочную линию современного комплекса по переработке отходов
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
24 ДЕК, 13:14 Астраханская область начала привлекать инвестиции для развития портовой особой экономической зоны Астраханская область начала привлекать инвестиции для развития портовой особой экономической зоны
17 ДЕК, 11:41 В Пензенской области открыли первый в регионе завод по производству картофельного крахмала В Пензенской области открыли первый в регионе завод по производству картофельного крахмала
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша



Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter