Керченским блокадникам дарили батоны хлеба, оказавшиеся пирогами

Представители администрации Керчи поздравили блокадников, проживающих в городе, и вручили ветеранам медали, цветы и "батоны белого хлеба", которые оказались пирогами.

В Сети появились фотографии представителей администрации Керчи, которые поздравляли ветеранов и дарили им памятные медали, цветы и батоны белого хлеба. Снимки вызвали неоднозначную реакцию пользователей сетей, посчитавших такие "дары" подачками.

В городском совете поспешили объяснить ситуацию. По словам представителя городской администрации, чиновники посетили ветеранов для того, чтобы поздравить их и выяснить, как они живут и есть ли у них просьбы к администрации города. Так, двое ветеранов попросили оказать им помощь в получении лекарств и инвалидной коляски, которые люди получат в самое ближайшее время.

Что же касается батонов белого хлеба, то они оказались караимскими пирогами с мясом и картофелем. Их специально для поздравления блокадников испекла татарская община города, пишет РИА Новости.