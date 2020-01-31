Павел Дуров рассказал об опасности мессенджера WhatsApp

Речь идет о незашифрованных резервных копиях переписок на облачном хранилище и о бэкдорах — тайных уязвимостях приложения.

Павел Дуров в своем Telegram-канале рассказал о том, какую опасность таит в себе мессенджер WhatsApp. По словам основателя мессенджера Telegram, речь идет о резервных копиях переписок на облачном хранилище, которые не шифруются – это особенно уязвимо, если речь идет о смене устройства. Дуров считает, что об этом свидетельствует отказ Apple шифровать данные на iCloud из-за давления ФБР. Еще одним источником опасности могут являться так называемые бэкдоры — тайные уязвимости, которые разработчики намеренно встраивают, вероятно, по «по просьбе» правоохранителей.