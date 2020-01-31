Центробанк отозвал лицензию у московского Апабанка

Руководство организации намеренно скрывало реальное финансовое положение.

Банк России принял решение отозвать с 31 января текущего года лицензию, дающую право на проведение банковских операций у московского «Аграрного профсоюзного акционерного коммерческого банка «Апабанк», передает РБК со ссылкой на регулятор. Согласно информации ЦБ РФ, организация занимала 369-е место в российской банковской системе.

Обосновывая решение об отзыве лицензии, в ЦБ РФ отметили, что руководство Апабанка намеренно скрывало реальное финансовое положение, в частности, завышало стоимость имущества в целях улучшения финансовых показателей.