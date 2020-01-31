В ПАСЕ приняли резолюцию с претензиями к России по Крыму

В документе звучат обвинения в незаконной аннексии полуострова и военной агрессии на востоке Украины.

В Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) приняли резолюцию, в которой обозначен ряд претензий к России, передает РИА Новости со ссылкой на официальный сайт ассамблеи. В частности, в документе звучит призыв к Москве о выполнении минских соглашений и обвинения в «незаконной аннексии» Крымского полуострова и военной агрессии на востоке Украины.

Более того, в резолюции заявляется о негативных тенденциях, которые направлены против демократии, верховенства закона и прав человека в России. Вице-спикер ПАСЕ, глава делегации РФ Петр Толстой подчеркнул, что РФ вступает против резолюции.