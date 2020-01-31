В Роспотребнадзоре призвали к мерам предосторожности из-за коронавируса

Необходимо тщательно мыть и сушить руки перед едой, а также после пребывания в местах массового скопления людей.

В Роспотребнадзоре обратились с призывом о соблюдении мер гигиены с целью сокращения вероятности заражения коронавирусом, передает РИА Новости со ссылкой на официальный сайт ведомства, где размещено сообщение.

В послании речь идет о том, что заболевание особо опасно и может передаваться воздушно-капельным путем. Ведомство рекомендует соблюдать ряд мер. В частности, тщательно мыть и сушить руки перед едой, а также после пребывания в местах массового скопления людей. Аналогичные действия нужно совершать после прихода домой с улицы, также рекомендуется промывать нос изотоническим раствором соли.