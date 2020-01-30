Китайский коронавирус: число жертв выросло до 170 человек

Только за одни сутки официально зафиксирован 1737 новый случай заболевания вирусом 2019-nCoV и 38 летальных случаев.

В результате распространяющегося коронавируса в Китае число жертв выросло до 170 человек и зараженных — до 7 711, передает РИА Новости со ссылкой на китайский госкомитет по вопросам здравоохранения. Также сообщается о первом случае заражения в Тибете. Ранее говорилось о том, что вирус проник в ряд стран, в том числе во Францию, Австралию, Малайзию, Германию и Финляндию.

Только за одни сутки официально зафиксирован 1737 новый случай заболевания вирусом 2019-nCoV и 38 летальных случаев (37 — в провинции Хубэй, один — в Сычуани). Кроме этого, есть информация и о выписанных из больниц: таких оказалось 124 человека.