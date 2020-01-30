Полярные дюны. Финские ученые открыли новый тип полярных сияний

Ученые обнаружили новую форму северного сияния, которая проявляется на небе в виде дюн.

Похожее на дюну сияние было сфотографировано астрономами-любителями в разных местах на юго-западе Финляндии. Это и помогло ученым открыть новый тип полярных сияний.

Полярное сияние – это свечение (люминесценция) верхних слоев атмосферы вследствие взаимодействия частиц солнечного ветра с магнитным полем Земли. Как правило, оно проявляется в виде арок, спиралей либо колец. Благодаря фотографиям, которые были сделаны астрономами-любителями из группы Revontulikyttääjät был открыт еще один тип сияний, похожих на волнообразные песчаные дюны.

Было обнаружено, что подобный тип сияний образуется на высоте около ста километров над планетой.

Подобные «дюны» проявляются вследствие того, что фотоны света движутся параллельно горизонту меж слоями атмосферы, а также из-за разницы температур между этими слоями, пишет gazeta.ru.