Природная иллюзия: «Огненный водопад» в США будоражит воображение

26.02.2019 02:46



С декабря по апрель в Йосемитском национальном парке (США) холодная вода от тающих горных снежных ручьев направляется к восточному краю одной из крупнейших горных вершин Эль-Капитан и образует удивительный огненный водопад, получивший название «Лошадиный хвост».

Общая высота водопада составляет 650 м. Он становится действительно феноменальным всего за несколько дней, когда игра света превращает устремляющийся вниз поток воды в иллюзорную лаву.

Эффект «водяного пожара» наблюдают ежегодно в феврале. В это время необычное явление привлекает в Йосемити любителей природы и фотографов со всех уголков земного шара, которые своими глазами желают лицезреть красно-оранжевое свечение. Однако завораживающее шоу никогда не гарантируется.

«Всегда много разных факторов», - сообщает смотритель парка и сотрудник по связям с общественностью Скотт Гедиман.

Чтобы «пожар» сработал, необходимо синхронизировать многочисленные природные явления. По словам Гедимана, в Йосемити должен быть снег, а температура должна быть довольно теплой, чтобы растопить этот снег и создать водопад. Когда в штате Калифорния случается засуха, водопады не текут, и «Лошадиный хвост» не может светиться.

Однако в этом месяце выпало достаточно снега, чтобы «напитать» каскад, но даже этого недостаточно, чтобы гарантировать полный эффект «пожара» во время заката Солнца. Еще одно необходимое условие - безоблачное небо. Даже малейшая дымка может ослабить зрелище.

Кроме того заходящее Солнце должно совпадать с падением воды, чтобы, когда оно наклонялось к горизонту, его теплое сияние отражалось в воде и казалось, будто падает лава.

«Огненные падения» у водопада наблюдают всего несколько минут. Когда посетителям парка удается увидеть данное зрелище они не разочаровываются», - сказал Гедиман.